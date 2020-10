Mattino Cinque, Federica Panicucci commossa dà il lieto annuncio: “Emozionata e felice” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Federica Panicucci, nonostante il grande successo al timone di Mattino Cinque, il programma di attualità ed approfondimento giornalistico mattiniero di Canale 5, ha deciso di lanciarsi in una altro progetto lavorativo. A darne l’annuncio la stessa conduttrice sui suoi social. Ecco di cosa si tratta. … L'articolo Mattino Cinque, Federica Panicucci commossa dà il lieto annuncio: “Emozionata e felice” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo., nonostante il grande successo al timone di, il programma di attualità ed approfondimento giornalistico mattiniero di Canale 5, ha deciso di lanciarsi in una altro progetto lavorativo. A darne l’la stessa conduttrice sui suoi social. Ecco di cosa si tratta. … L'articolodà il: “Emozionata e felice” proviene da www.meteoweek.com.

sailornoora : @iamiikaz Per guardare tutto ho fatto le tre del mattino e dormito cinque ore, NON MI PENTO DI NULLA LO RIFAREI ALTRE MILLE VOLTE. - zazoomblog : Alessandro Cecchi Paone “Folletto con il cappellino” Commento a Mattino Cinque - #Alessandro #Cecchi #Paone #“Fol… - zazoomblog : Federica Panicucci “Ho delle difficoltà” Colpo di scena a Mattino Cinque - #Federica #Panicucci #delle - saniesflcwer : RAGA MI STO SENTENDO MALISSIMO E SONO SOLO LE 7:40 DEL MATTINO, COME LE AFFRONTO ORA CINQUE ORE DI SCUOLA - infoitinterno : Uccisa a calci dal compagno durante il lockdown: arrestato ad Arzano dopo cinque mesi di indagini - Il… -