Mara Venier Domenica In | ospite a sorpresa | arriva dalla concorrenza

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 ottobre 2020)è una continua. Il prossimoIn non smette di stupire con personaggi sempre diversi Fonte foto: Facebooksta per compiere 70 anni. Ma la “zia” più amata della tv è ancora un fiume in piena. Tanta energia e ancora voglia di intrattenere l’affezionato pubblico da casa.In è ancora uno dei programmi di punta della Rai, da quando ebbe inizio negli anni’90. Anno dopo anno, la signora dellaè riuscita a rinnovarsi proponendo un format fresco e innovativo, sempre apprezzato dal pubblico. Inoltre, la sua bravura e la sua innata e ...