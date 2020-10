Leonor di Spagna e il discorso in era Covid-19 | «Dobbiamo adattarci | sperando che tutto migliori»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Un anno fa faceva il suo debutto ufficiale al Premio Princesa de Asturias, e oggi Leonor di Spagna non ha perso l’appuntamento con l’evento che porta il suo nome, nonostante si sia svolto in forma ridotta per via delle restrizioni imposte dalla recrudescenza della pandemia da Coronavirus. Quest’anno, del resto, il Premio, equivalente dei Nobel, compie 40 anni, impossibile saltarlo.