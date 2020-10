Lazio, Inzaghi: "Non penso alla Champions. Keita e Candreva volevo tenerli..." (Di venerdì 16 ottobre 2020) FORMELLO - Riparte il campionato, la Lazio dovrà vedersela contro la Sampdoria. In emergenza, il tecnico Simone Inzaghi ragiona anche sul debutto Champions League contro il Borussia Dortmund di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) FORMELLO - Riparte il campionato, ladovrà vedersela contro la Sampdoria. In emergenza, il tecnico Simoneragiona anche sul debuttoLeague contro il Borussia Dortmund di ...

sportli26181512 : #Lazio, Inzaghi: 'Non penso alla Champions. Keita e Candreva volevo tenerli...': Il tecnico biancoceleste parla all… - Noibiancocelest : Lazio, conferenza stampa Inzaghi: “Con la Samp dovremo fare una grandissima, le motivazioni dovranno fare la differ… - sportface2016 : #SerieA | #Lazio, le parole del tecnico Simone #Inzaghi alla vigilia del match contro la #Sampdoria #SampdoriaLazio - FMonderna : RT @Solo_La_Lazio: ??? #Inzaghi presenta così #SampdoriaLazio ??? 'Ho provato Parolo e Patric esterni per avere più opzioni' ?? Leggi qui le… - Solo_La_Lazio : ??? #Inzaghi presenta così #SampdoriaLazio ??? 'Ho provato Parolo e Patric esterni per avere più opzioni' ?? Leggi q… -