Il Presidente Luca Zaia all'Eurispes: "Il Covid insegna: più autonomia ai territori" (Di venerdì 16 ottobre 2020) A più di mille giorni dal referendum sull'autonomia del Veneto e della Lombardia, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, guarda al futuro del federalismo. Sono molti i temi che vengono affrontati nella videointervista realizzata da Emilio Albertario per il magazine online dell'Eurispes: dal ruolo del Nord come "locomotiva" d'Italia alla annosa questione meridionale; dal dibattito sulla fiscalità di vantaggio e l'autonomia differenziata al Conte 2, senza tralasciare, ovviamente, l'attuale emergenza sanitaria e le misure da mettere in campo per resistere ad una seconda ondata di Covid-19. Come rimettere in asse il Paese? Presidente Zaia sono trascorsi oltre mille giorni dal ...

