Il Pd chiede a Conte un vertice urgente per varare nuove misure restrittive

Un vertice da tenere il prima possibile per valutare nuove, eventuali misure restrittive in Italia. La richiesta è arrivata sul tavolo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal ministro per i Beni e le Attività Culturali e capo delegazione del Partito Democratico, Dario Franceschini. «Ho chiesto ieri al presidente Conte una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugio nuove misure nazionali per Contenere il contagio, ovviamente d'intesa con le Regioni», ha detto Franceschini, come riportato dall'agenzia Ansa. Il premier è impegnato con il Consiglio Europeo e il vertice potrebbe tenersi al suo rientro a Roma, forse già questa ...

Walter Ricciardi ha proposto all'esecutivo la chiusura di alcune attività non essenziali nelle regioni con alto tasso di contagio.

