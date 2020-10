Il lungo addio a Jole Santelli

Leggi su agi

(Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - E' arrivata nella chiesa di San Nicola nel centro di Cosenza, alle spalle del Municipio, la salma di, presidente della Regione Calabria, scomparsa la scorsa notte per un malore all'età di 51 anni. Sono già diverse decine le persone radunate nel piazzale e in attesa di portare l'ultimo saluto alla governatrice. I funerali sono in programma alle 16,30, con la celebrazione eucaristica dell'arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè. Al rito funebre sono attesi esponenti del governo, annunciata la presenza del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, e del mondo politico. In serata la salma sarà trasportata nella Cittadella regionale, a Germaneto di Catanzaro, dove domani mattina, dalle 9, sarà aperta la camera ardente. ...