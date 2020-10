Il Covid accerchia Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La prima mossa l’ha fatta Vincenzo De Luca ieri sera: chiuse scuole e università in tutta la Campania fino a fine ottobre. Stamattina è Dario Franceschini a intensificare le pressioni: “Ho chiesto ieri al presidenteuna riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugio nuove misure nazionali pernere il contagio, ovviamente d’intesa con le Regioni”, dice il capo delegazione del Pd all’Ansa. C’è poi un pezzo del Comitato tecnico scientifico a rincarare la dose: “Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi”.Il dpcm varato appena due giorni fa è superato dagli eventi. Le linee telefoniche nel governo sono bollenti. Il premier ha seguito per tutta la ...