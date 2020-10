GF Vip | baci piccanti tra Dayane e Adua | “Abbiamo dormito insieme | non si può mandare in onda” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 16 ottobre 2020) In questi giorni la vicinanza traMello eDel Vesco al GF Vip sta diventando sempre più stretta. Le due protagoniste, infatti, si sono lasciate andare asulle labbra e momenti romantici che hanno insospettito gli altri concorrenti. Alcuni di loro hanno chiesto alle due concorrenti se stessero nascondendo qualcosa. A quel punto, allora, la Mello ha fatto delle confessioniche hanno infiammato in un attimo gli animi dei vari protagonisti. ItraQuesta sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e di argomenti di cui parlare ce ne sono davvero molti, tra cui ipassionali tra. Le due donne hanno legato molto durante questo primo mese di ...