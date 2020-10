Genoa, Maran: «Ci è passato sopra un tir, ora ripartiamo» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rolando Maran ha parlato della situazione vissuta dal Genoa con il Covid-19 Rolando Maran, allenatore del Genoa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione vissuta dal club ligure colpito dal Covid-19. COVID – «Impensabile. Non voglio dire “incredibile”, perché il Covid-19 è una cosa seria, ma non ci aspettavamo che potesse colpirci in quella misura e con quella forza. Avevamo sempre fatto le cose con grande cautela ed attenzione. Invece da quel giorno ci sono stati pochi allenamenti, nessuna partita, e se prima gioivamo per un gol, adesso esultiamo per un giocatore negativizzato. Siamo su questi livelli. Ci ha colpito un tir in pieno viso, reagiamo come un blocco unico, quanto successo deve servire come una spinta. Questa storia ha colpito tutti noi: ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rolandoha parlato della situazione vissuta dalcon il Covid-19 Rolando, allenatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione vissuta dal club ligure colpito dal Covid-19. COVID – «Impensabile. Non voglio dire “incredibile”, perché il Covid-19 è una cosa seria, ma non ci aspettavamo che potesse colpirci in quella misura e con quella forza. Avevamo sempre fatto le cose con grande cautela ed attenzione. Invece da quel giorno ci sono stati pochi allenamenti, nessuna partita, e se prima gioivamo per un gol, adesso esultiamo per un giocatore negativizzato. Siamo su questi livelli. Ci ha colpito un tir in pieno viso, reagiamo come un blocco unico, quanto successo deve servire come una spinta. Questa storia ha colpito tutti noi: ...

primocanale : Genoa, Maran è in piena emergenza: Zajc negativo al tampone - sportli26181512 : Maran: 'Genoa, ci è passato sopra un tir. Ora ripartiamo': Maran: 'Genoa, ci è passato sopra un tir. Ora ripartiamo… - Gazzetta_it : #Maran: '#Genoa, ci è passato sopra un tir. Ora ripartiamo' - Fantacalcio : Genoa, Maran: 'Periodo surreale, colpiti come nessuno. Gioia per un tampone come per un gol'… -