Gargiulo&Maiello, Giuseppe Maiello: Il neo Cavaliere del Lavoro rafforza la rete Idea Bellezza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cento milioni di fatturato tra ingrosso e dettaglio nel 2019, 350 dipendenti, 1500 aziende clienti, 80 punti vendita Idea Bellezza e 40 Beauty Si: non sono solo i numeri a raccontare lo spessore imprenditoriale di Giuseppe Maiello, nominato dal presidente della Repubblica Cavaliere del Lavoro nel maggio scorso. E' soprattutto la capacità di guardare al futuro, con ottimismo e coraggio, che contraddistingue la storia del fondatore del gruppo Gargiulo&Maiello, che con i marchi Idea Bellezza, G-cube e Beauty Si è leader a livello nazionale nella distribuzione di prodotti per l'igiene e la Bellezza della persona. In pieno lockdown da pandemia, Maiello ha voluto dare un segnale ...

