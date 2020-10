Ferrari, lutto per la morte di Tommaso Carletti: aveva 83 anni (Di venerdì 16 ottobre 2020) lutto all’interno della Ferrari causato dalla morte di Tommaso Carletti, ex ingegnere del team di Maranello scomparso nella giornata di oggi all’età di 83 anni. Carletti soffriva da qualche anno di una malattia, che lo aveva anche costretto all’amputazione di un arto. Ha lavorato per il Cavallino nel 1982, ricoprendo il ruolo di ingegnere di pista di Didier Pironi. Terminata la sua permanenza in Ferrari è poi passato alla Renault e dopo alla Minardi. Verso la fine della sua carriera, Carletti ha partecipato allo sviluppo della Bugatti Veyron, tornando infine al Minardi Team per l’avventura in Euro 3000. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020)all’interno dellacausato dalladi, ex ingegnere del team di Maranello scomparso nella giornata di oggi all’età di 83soffriva da qualche anno di una malattia, che loanche costretto all’amputazione di un arto. Ha lavorato per il Cavallino nel 1982, ricoprendo il ruolo di ingegnere di pista di Didier Pironi. Terminata la sua permanenza inè poi passato alla Renault e dopo alla Minardi. Verso la fine della sua carriera,ha partecipato allo sviluppo della Bugatti Veyron, tornando infine al Minardi Team per l’avventura in Euro 3000.

