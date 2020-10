Ferie non godute in prescrizione: quando si perdono? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento Ferie. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delle Ferie forzate, oppure con riferimento alle Ferie dei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delle Ferie da un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sulle Ferie non godute. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alle Ferie annuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle Ferie, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delleforzate, oppure con riferimento alledei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delleda un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sullenon. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alleannuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferie non Ferie non fruite dai docenti con contratto al 30 giugno negli ultimi dieci anni: per il giudice vanno pagate Orizzonte Scuola Giornata dell’alimentazione: Caritas Bolzano-Bressanone, per la pandemia milioni di persone in più soffriranno la fame

Congedo ordinario: cos’è e come si ottiene. La guida rapida

Congedo ordinario: di che si tratta e quali norme rilevano in materia? quanto dura e quanto viene pagato? Ecco una sintetica guida sul tema.

Congedo ordinario: di che si tratta e quali norme rilevano in materia? quanto dura e quanto viene pagato? Ecco una sintetica guida sul tema.