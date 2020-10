Enzo Miccio in fuga, i parenti della sposa tradita vogliono linciarlo: ma è uno scherzo de Le Iene (Di venerdì 16 ottobre 2020) Enzo Miccio in fuga dai parenti della sposa tradita che vogliono linciarlo. Attimi di panico per il celebre wedding planner ad Ascoli Striano, in provincia di Foggia, dove era stato chiamato per organizzare il sontuoso matrimonio in una ricca ereditiera del posto, un evento con 400 invitati al Castello Ducale: ma è tutto uno scherzo organizzato da quelli de Le Iene con la complicità della sua fidata assistente Carolina. Miccio, ignaro di tutto, si reca nella cittadina pugliese per organizzare le nozze: vIene accolto come una vera star e i parenti della sposa si mostrano subito affettuosi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020)indaiche. Attimi di panico per il celebre wedding planner ad Ascoli Striano, in provincia di Foggia, dove era stato chiamato per organizzare il sontuoso matrimonio in una ricca ereditiera del posto, un evento con 400 invitati al Castello Ducale: ma è tutto unoorganizzato da quelli de Lecon la complicitàsua fidata assistente Carolina., ignaro di tutto, si reca nella cittadina pugliese per organizzare le nozze: vaccolto come una vera star e isi mostrano subito affettuosi e ...

redazioneiene : Come ha reagito Enzo Miccio quando si è visto rovinare la carriera dalla sua assistente, innamorata dello sposo? ??… - FQMagazineit : Enzo Miccio in fuga, i parenti della sposa tradita vogliono linciarlo: ma è uno scherzo de Le Iene - zorazora506 : @liadimaro Manco fossi Enzo Miccio , sempre a trovare il pelo nell'uovo ?? - funzioniamocc : se avete bisogno di ridere, questo è il video perfetto per voi ahahahahah - souloficex : RT @kimseokale: io mi sto pisciando addosso per lo scherzo delle iene a enzo miccio -