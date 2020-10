De Luca su Chiusura Scuole: Scelta Difficile ma Necessaria (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, spiega la decisione di Chiusura delle Scuole. “Nell’ordinanza di ieri abbiamo preso misure rigorose, difficili da prendere. Quando prendiamo queste decisioni, nessuno pensi che sono decisioni che si prendono a cuor leggero. Ci pensiamo non una, ma cento volte” afferma. “Ieri, quando intorno alle 10.30 ci è arrivata … Leggi su youreduaction (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, spiega la decisione didelle. “Nell’ordinanza di ieri abbiamo preso misure rigorose, difficili da prendere. Quando prendiamo queste decisioni, nessuno pensi che sono decisioni che si prendono a cuor leggero. Ci pensiamo non una, ma cento volte” afferma. “Ieri, quando intorno alle 10.30 ci è arrivata …

lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - fattoquotidiano : Napoli, la rivolta di mamme e autisti dei bus contro chiusura scuole decisa da De Luca. De Magistris: “È solo l’ini… - Corriere : Contagi in aumento in Campania, il governatore De Luca: «Le mezze misure non servono più» - GASirianni : RT @tpi: Dino, un giovane studente campano, scrive un’accorata lettera a Vincenzo De Luca per fargli cambiare idea sulla chiusura delle scu… - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Napoli, la rivolta di mamme e autisti dei bus contro chiusura scuole decisa da De Luca. De Magistris: “È solo l’inizio… -