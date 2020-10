Crotone-Juventus, le probabili formazioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Juventus torna in campo dopo la partita non giocata contro il Napoli. I bianconeri saranno in trasferta a Crotone. Stroppa non recupera Benali e Riviere, perciò Messias dovrebbe far compagnia a Simy in attacco. Pirlo, in emergenza attaccanti, schiererà un tridente formato da Chiesa, Morata e Kulusevski. In difesa, invece Demiral, prenderà il posto di Chiellini. Nuova coppia a centrocampo: Arthur-Bentancur. Queste le probabili scelte dei due allenatori. Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca; Siligardi, Simy. Juventus (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. Foto: Twitter Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Latorna in campo dopo la partita non giocata contro il Napoli. I bianconeri saranno in trasferta a. Stroppa non recupera Benali e Riviere, perciò Messias dovrebbe far compagnia a Simy in attacco. Pirlo, in emergenza attaccanti, schiererà un tridente formato da Chiesa, Morata e Kulusevski. In difesa, invece Demiral, prenderà il posto di Chiellini. Nuova coppia a centrocampo: Arthur-Bentancur. Queste lescelte dei due allenatori.(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca; Siligardi, Simy.(3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite che compongono il quadro della 4^ giornata, spiccano il derby Inter Milan e Napoli Atalanta mentre la Juventus va a Crotone. Siamo arrivati ...

Chiude il sabato di serie A Crotone-Juventus. I bianconeri sono privi del suo leader Cristiano Ronaldo, alle prese con il Covid-19, così come McKennie. La lista degli indisponibili per Andrea Pirlo è ...

