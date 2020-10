Covid:Confesercenti,rischio Pmi,in gioco 270 mld consumi (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - "La sicurezza pubblica è la priorità assoluta, ma nuove restrizioni rischiano di mettere definitivamente in crisi il sistema delle piccole e medie imprese italiane. Da qui a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - "La sicurezza pubblica è la priorità assoluta, ma nuove restrizioni rischiano di mettere definitivamente in crisi il sistema delle piccole e medie imprese italiane. Da qui a ...

Così Confesercenti in una nota commenta le indiscrezioni sulle misure anti-contagio allo studio da parte del Governo. "Bisogna intervenire sull'economia solo se strettamente necessario, in maniera ...

Fiepet:COVID, NON CHIUDIAMO LE IMPRESE

Fabio Legnaro, Presidente Fiepet Confesercenti di Padova : “siamo tutti molto preoccupati per i dati che indicano un aumento dei contagi anche nella nostra provincia ma non accettiamo che la soluzione ...

