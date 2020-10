Covid: Spagna, 222 morti in 24 ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - In Spagna non si allenta la morsa della seconda ondata del coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrate 222 nuove vittime e 15.186 nuovi contagi. Lo riferiscono i ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - Innon si allenta la morsa della seconda ondata del coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrate 222 nuove vittime e 15.186 nuovi contagi. Lo riferiscono i ...

MotoGP 2020. GP di Aragon: i bookmaker dicono ancora Quartararo

Si corre in Spagna sul circuito di Aragon il GP d’Aragona, in una gara che vede già il forfait di Valentino Rossi, risultato positivo alla Covid 19. Nel mirino, ci sono sempre i piloti italiani che ...

Covid: Spagna, 222 morti in 24 ore

ROMA, 16 OTT - In Spagna non si allenta la morsa della seconda ondata del coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrate 222 nuove vittime e 15.186 nuovi contagi. Lo riferiscono i media locali ...

