Covid | Lazio verso la stretta | vertice in Regione con Zingaretti per decidere nuove misure

rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - rtl1025 : 'A partire da oggi l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive, #Spallanzani accetta solo pazienti #COVID?19. Questa… - fattoquotidiano : Nel Lazio i reparti Covid sono pieni: la Regione pronta ad aumentare i posti letto disponibili - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: 'A partire da oggi l'Istituto #Spallanzani accetta solo pazienti #Covid'. Questa disposizione, concordata con la direzione… - emanuelmme1 : RT @AnsaRomaLazio: Spallanzani da oggi accetta solo pazienti Covid. Aumentano positivi ricoverati, oggi sono 203. Capienza al 60-70% #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Iniziato alle 16 il vertice alla Regione Lazio per fare il punto della situazione sull'andamento ... accetterà solo i ricoveri per Covid-19, i pronto soccorso di tutte le strutture stanno ricevendo ...CIVITAVECCHIA – Da Flavio Zeppa, per l’USB Enti Locali Civitavecchia, riceviamo e pubblichiamo: “Illustrissimo vice sindaco nonche’ assessore alle Partecipate, ma anche caro Massimiliano Grasso vista ...