Covid, il cast di Monstershop fa l'appello ai giovani: "Indossate la mascherina" (Di venerdì 16 ottobre 2020) DeAKids, il canale in esclusiva su Sky visibile ai canali 601 e 602, manderà in onda da domenica 18 ottobre, una clip in rotazione nel palinsesto per invitare i ragazzi a casa ad indossare la mascherina: protagonisti del video saranno gli attori della serie Monstershop, Matteo Cremona Marco Falatti e Celeste Gugliandolo, beniamini dei più piccoli. “Indossate la mascherina, è mostruosamente importante” è il claim che useranno gli attori del cast della serie “mostruosa” di DeAKids per invogliare i ragazzi ad usare sempre il dispositivo di protezione individuale, per il quale vige adesso l'obbligo di uso in seguito alla diffusione del Covid 19 e alle disposizioni del Governo. DeAKids e DeAJunior, i canali del gruppo De Agostini Editore, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) DeAKids, il canale in esclusiva su Sky visibile ai canali 601 e 602, manderà in onda da domenica 18 ottobre, una clip in rotazione nel palinsesto per invitare i ragazzi a casa ad indossare la: protagonisti del video saranno gli attori della serie, Matteo Cremona Marco Falatti e Celeste Gugliandolo, beniamini dei più piccoli. “la, è mostruosamente importante” è il claim che useranno gli attori deldella serie “mostruosa” di DeAKids per invogliare i ragazzi ad usare sempre il dispositivo di protezione individuale, per il quale vige adesso l'obbligo di uso in seguito alla diffusione del19 e alle disposizioni del Governo. DeAKids e DeAJunior, i canali del gruppo De Agostini Editore, ...

