Coronavirus, pressing dal Cts: "Stretta prima del weekend". Ipotesi coprifuoco (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi". È quanto chiedono ambienti del Comitato Tecnico Scientifico al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi". È quanto chiedono ambienti del Comitato Tecnico Scientifico al ...

TgLa7 : #coronavirus, Miozzo (Cts): governo non ci ha chiesto alcun intervento. 'Nessun pressing, stiamo valutando convocaz… - LaPresse_news : Pressing del Cts sul Governo: 'Urgenti nuove misure restrittive.' - louisfornellist : Pressing Cts al #governo, 'stretta misure in vista weekend' - Cronaca - ANSA - NewsMondo1 : Cts in pressing sul governo, possibile una nuova stretta nelle prossime ore - zombificazione : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, pressing #Cts sul #governo, sollecitata una 'stretta misure in vista weekend' - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pressing Coronavirus, pressing dal Cts: "Stretta prima del weekend". Ipotesi coprifuoco QUOTIDIANO.NET Contagi Covid-19, potrebbero esserci nuove restrizioni

«Al momento non c'è stato alcun pressing da parte del comitato tecnico scientifico al governo. L'attenzione comunque resta alta e il comitato è pronto e disponibile a discutere uno o più ...

Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm: coprifuoco alle 22 e altre restrizioni

A quattro giorni dall’ultimo Dpcm il governo Conte è al lavoro su nuove misure restrittive su pressione del Comitato tecnico scientifico: i dettagli ...

«Al momento non c'è stato alcun pressing da parte del comitato tecnico scientifico al governo. L'attenzione comunque resta alta e il comitato è pronto e disponibile a discutere uno o più ...A quattro giorni dall’ultimo Dpcm il governo Conte è al lavoro su nuove misure restrittive su pressione del Comitato tecnico scientifico: i dettagli ...