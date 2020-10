Colpevoli di niente | vittime di tutto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ne tornarono solo sedici di quei milleduecentocinquantanove ebrei romani rastrellati il 16 ottobre 1943. L’operazione antigiudaica – così venne definita - iniziò alle 5.30 della mattina per concludersi subito dopo pranzo, alle 14.30. Un normale turno di lavoro di nove ore, per quei 365 poliziotti tedeschi che si prestarono per liberare il ghetto dai pericolosi nemici,solo di essere nati.di professare una fede diversa da quella del regime. . Nove ore di turno per condannare a morte più di mille persone. Nove ore nelle quali quegli uomini “normali” non fecero altro che eseguire ordini, con scrupolo e meticolosità.Prima chiusero le strade e isolarono i quartieri e poi a calci e pugni condussero nelle strade uomini, donne, anziani, neonati, bambini e bambine.Bastò un ...