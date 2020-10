Città metropolitana, PD esce da maggioranza: è rottura col sindaco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il PD esce dal Governo in Città metropolitana. I consiglieri consegnano le deleghe assegnate dal sindaco Luigi de Magistris. A comunicarlo il partito metropolitano PD. “La città metropolitana è stata guidata in questi anni da un accordo istituzionale tra le maggiori forze partitiche della città. Il sindaco Metropolitano, Luigi De Magistris, ha deciso di trasformare questo accordo istituzionale in un accordo politico finalizzato alla gestione della prossima campagna elettorale per le elezioni amministrative. Da oggi dunque, la città metropolitana sarà guidata da una alleanza strutturale tra Dema e Forza Italia. In questi anni i consiglieri metropolitani del PD hanno realizzato con fatica ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il PDdal Governo in Città. I consiglieri consegnano le deleghe assegnate dalLuigi de Magistris. A comunicarlo il partito metropolitano PD. “La cittàè stata guidata in questi anni da un accordo istituzionale tra le maggiori forze partitiche della città. IlMetropolitano, Luigi De Magistris, ha deciso di trasformare questo accordo istituzionale in un accordo politico finalizzato alla gestione della prossima campagna elettorale per le elezioni amministrative. Da oggi dunque, la cittàsarà guidata da una alleanza strutturale tra Dema e Forza Italia. In questi anni i consiglieri metropolitani del PD hanno realizzato con fatica ...

sigma_tao : la divina comemdia insegna conte=cento=IOO ciclo quateranrio giuseppe= CC anni di iesu giuseppe= segnale N=alfa pro… - PoliticaNewsNow : Città metropolitana di Roma, Zotta: 'Offriamo lo strumento per migliorare la rete scolastica e la mobilità degli st… - principesso2 : RT @Ascensione_xxy9: @P32Pp321 @VitoGulli @VaeVictis @Genevi2020 @GraalTruth @FabioFranchi1 @Zippo88lrr @PonytaEle @Giandom84354994 @GioChi… - ourbabyhazz : RT @foolscarousel: ma in che senso nella vostra città non c’è la metropolitana -

Ultime Notizie dalla rete : Città metropolitana Città Metropolitana di Napoli, il Pd esce dalla maggioranza de Magistris: tre consiglieri... Il Mattino