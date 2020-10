Ceferin annuncia | “Dal 2024 possibile Final Four in Champions League”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenza coronavirus sta rivoluzionando anche il calcio mondiale. Diversi i calciatori che hanno contratto il Covid-19 e diversi sono gli eventi che, nel bene o nel male, sono stati rinviati o hanno subito delle variazioni anche di format. Il numero uno della Uefa, il presidente Aleksandr, nel corso di un'interessante intervista a Movistar ha commentato quelle che potrebbero essere delle novità anche per il futuro.: "con"caption id="attachment 299291" align="alignnone" width="718"(getty images)/caption"Una fasee a otto è complicata per il calendario. Ma una, quindi una settimana di calcio, sarebbe un grande evento che potrebbe ...

sportli26181512 : #Governance #Notizie Ceferin annuncia un possibile cambio del format Champions: “Final Four dal 2024”: Ceferin Fina… - MomentiCalcio : #ChampionsLeague, il Presidente Uefa #Ceferin annuncia: “Dal 2024 possibili le #FinalFour” -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin annuncia

Il numero uno della Uefa, il presidente Aleksandr Ceferin, nel corso di un’interessante intervista a Movistar ha commentato quelle che potrebbero essere delle novità anche per il futuro. “Una fase ...La Champions League potrebbe presto cambiare volto . Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, in un'intervista concessa a "Movistar" ha parlato della possibilità di cambiare format per la massima com ...