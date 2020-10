Bollo auto 2020 e revisioni: decreto cura Italia, arrivano le proroghe (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tra Rc auto, multe, revisioni e Bollo auto 2020, l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio di molte scadenze, visto che gli automobilisti sono costretti a restare isolati al proprio domicilio e nella maggior parte dei casi l’auto è rimasta parcheggiata da ormai due mesi. arrivano le proroghe previste dal decreto cura Italia in fase di approvazione, allo scopo di rispondere alle esigenze degli automobilisti già penalizzati dalle conseguenze della crisi sanitaria. Bollo auto 2020 e revisioni: arrivano le proroghe La sospensione (e ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tra Rc, multe,, l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio di molte scadenze, visto che glimobilisti sono costretti a restare isolati al proprio domicilio e nella maggior parte dei casi l’è rimasta parcheggiata da ormai due mesi.lepreviste dalin fase di approvazione, allo scopo di rispondere alle esigenze deglimobilisti già penalizzati dalle conseguenze della crisi sanitaria.leLa sospensione (e ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto Come e quando pagare il bollo auto 2020 idealista.it/news Rapina un’auto a una coppia: arrestato a Senago 43enne di Bollate

Rapina l’automobile a una coppia di coniugi e fugge, ma finisce nella rete dei Carabinieri e viene arrestato. La rapina è avvenuta mercoledì mattina: ...

Bollo auto non pagato: come verificare

Bastano pochi click per verificare online il bollo auto non pagato ed evitare di versare sanzioni e interessi per il ritardo ...

