“Basta!”. Fabrizio Corona minaccia il suicidio sui social: l’appello choc (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella giornata del 15 ottobre Fabrizio Corona ha dovuto apprendere una brutta notizia: deve rifare 9 mesi di detenzione che aveva scontato nel 2018 in affidamento terapeutico. Questa sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano lo ha colpito duramente e stavolta l’ex re dei paparazzi è arrabbiato e allo stesso tempo stanco per tutto quello che ha dovuto passare. Le sue ultime parole utilizzate sui social network stanno comunque facendo preoccupare non poco i fan. Leggendo le sue frasi, Corona sarebbe pronto a tutto stavolta e avrebbe quindi paventato anche la possibilità di un estremo gesto. Avrebbe praticamente minacciato anche di togliersi la vita: “Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Ora Basta! Basta! Ormai è una vita che subisco ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella giornata del 15 ottobreha dovuto apprendere una brutta notizia: deve rifare 9 mesi di detenzione che aveva scontato nel 2018 in affidamento terapeutico. Questa sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano lo ha colpito duramente e stavolta l’ex re dei paparazzi è arrabbiato e allo stesso tempo stanco per tutto quello che ha dovuto passare. Le sue ultime parole utilizzate suinetwork stanno comunque facendo preoccupare non poco i fan. Leggendo le sue frasi,sarebbe pronto a tutto stavolta e avrebbe quindi paventato anche la possibilità di un estremo gesto. Avrebbe praticamenteto anche di togliersi la vita: “Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Ora Basta! Basta! Ormai è una vita che subisco ...

