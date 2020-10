Ad agosto commercio estero in ripresa (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua il recupero del commercio estero italiano. Secondo i dati Istat, ad agosto 2020 c’è stata una crescita per entrambi i flussi, più intensa per le importazioni che per le esportazioni. L’aumento su base mensile dell’export è dovuto in particolare all’incremento delle vendite verso i mercati Ue mentre quello verso l’area extra europei è più contenuto. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua il recupero delitaliano. Secondo i dati Istat, ad2020 c’è stata una crescita per entrambi i flussi, più intensa per le importazioni che per le esportazioni. L’aumento su base mensile dell’export è dovuto in particolare all’incremento delle vendite verso i mercati Ue mentre quello verso l’area extra europei è più contenuto. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

istat_it : Commercio estero: ad agosto 2020 esportazioni +3,3% su luglio e -7% su base annua; importazioni +5,1% su mese e -12… - Notiziedi_it : Ad agosto commercio estero in ripresa - Italpress : Ad agosto commercio estero in ripresa - CorriereCitta : Ad agosto commercio estero in ripresa - longobar : RT @istat_it: Commercio estero: ad agosto 2020 esportazioni +3,3% su luglio e -7% su base annua; importazioni +5,1% su mese e -12,6% su ago… -

Ultime Notizie dalla rete : agosto commercio Commercio estero: ancora recupero, export agosto +3,3% Agenzia ANSA Commercio estero: ancora recupero, export agosto +3,3%

p.TextArea { R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.la ...

Commercio, surplus a 3,9 miliardi ma frena export

(Teleborsa) - Cresce il saldo commerciale dell'Italia ad agosto, che evidenzia un surplus di 3.928 milioni di euro dai +2.598 milioni di agosto 2019. Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a ...

p.TextArea { R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.la ...(Teleborsa) - Cresce il saldo commerciale dell'Italia ad agosto, che evidenzia un surplus di 3.928 milioni di euro dai +2.598 milioni di agosto 2019. Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a ...