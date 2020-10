2020, la teoria della cospirazione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una notizia postata sui social che parla di cospirazione, locale o planetaria, viene letta sei volte di più di qualsiasi altra, con i retwitt e le condivisioni può raggiungere fino a migliaia di persone. La notizia che la smentisce passa invece quasi inosservata. Quando il “falso” diventa “vero”, si trasforma in una arma letale capace di annientare singoli o popolazioni intere, come avvenne ai due terzi degli ebrei d’Europa, per i quali il regime nazista pianificò lo sterminio. Secondo l’ultimo rapporto Eurispes il 15,6% degli interpellati sulla Shoah, hanno risposto che non è mai avvenuta; nel 2004 erano il 2,4%. Inevitabile il cattivo pensiero che associa questa preoccupante involuzione del pensiero all’esplosione dei social network, fonte primaria di conoscenza soprattutto per i ... Leggi su leurispes (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una notizia postata sui social che parla di, locale o planetaria, viene letta sei volte di più di qualsiasi altra, con i retwitt e le condivisioni può raggiungere fino a migliaia di persone. La notizia che la smentisce passa invece quasi inosservata. Quando il “falso” diventa “vero”, si trasforma in una arma letale capace di annientare singoli o popolazioni intere, come avvenne ai due terzi degli ebrei d’Europa, per i quali il regime nazista pianificò lo sterminio. Secondo l’ultimo rapporto Eurispes il 15,6% degli interpellati sulla Shoah, hanno risposto che non è mai avvenuta; nel 2004 erano il 2,4%. Inevitabile il cattivo pensiero che associa questa preoccupante involuzione del pensiero all’esplosione dei social network, fonte primaria di conoscenza soprattutto per i ...

Davvero non è più possibile continuare a fare “la provincia del mondo”, considerando pura teoria inapplicabile “da noi” documenti ... editoriale dell’11 settembre 2020 dal sito web dell’ASviS ...

Simili per forza e per consistenza, equipaggiamento, addestramento, le forze in campo si sono fronteggiate fino a quando la rivalità tra Russia e Turchia si è tradotta nella teoria della cooperazione ...

