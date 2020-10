Traffico Roma del 15-10-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare breve rallentamenti perintenso in carreggiata esterna tra gli svincoli della Laurentina Lanina ancora disagi sui via del Foro Italico con seguito ad un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Piazzale Clodio a via Salaria direzione San Giovanni si rallenta per un altro incidente su Viale Guglielmo Marconi all’altezza di via Corrado Segre chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata via apuania nella carreggiata presso via Michele di Lando fino al 7 dicembre per lavori la linea C della metropolitana anticipa la chiusura del servizio ultima corsa da Pantano alle 20:30 da San Giovanni l’ultima partenza alle 21 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it asciuga il tutto Grazie ...