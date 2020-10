Torna Dexter | il serial killer più amato della tv Ecco dove eravamo rimasti

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Carlo Lannain tv a sette anni dall'ultimo episodio. La serie tv di grande successo è pronta a regalare il finale che i fan hanno sempre desiderato Il mondo delle serie tv guarda ancora una volta al suo stesso passato. I grandi cult, che hanno segnato un’epoca per il piccolo schermo e che hanno macinato consensi da parte del pubblico e critica, oggi vengono riproposti sotto una nuova veste, che sia un remake, un reboot o un sequel. Diversi sono stati gli espedienti che i grandi network hanno messo in atto per mantenere intatta la loro egemonia in campo televisivo. Alcuni di questi esperimenti sono stati degni di nota, altri sono stati decisamente un completo spreco di tempo. In questo meccanismo è finito anche. La serie crime con Michael C. Hall, come riportano le news ...