Tommaso Zorzi vuole abbandonare il GF VIP 5 dopo l'insulto omofobo di Matilde (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tommaso Zorzi e Matilde Brandi sono ormai ai ferri corti al Grande Fratello Vip 5. I due vipponi hanno discusso nuovamente e l'influencer ha ammesso senza remore di non sopportare la ballerina. Nelle ultime ore, Zorzi ha anche scoperto che la Brandi avrebbe usato la famosa "fr**o" e in seguito ad una crisi ha minacciato di abbandonare la casa. Matilde Brandi e l'insulto omofobo, il video circola in rete Tommaso Zorzi vuole abbandonare la casa del Grande Fratello perchè si sente solo e neanche la vicinanza degli amici Stefania Orlando e Francesco Oppini sembra averlo consolato. Tutto è nato dopo le ultime discussioni con Matilde ...

