Tommaso Zorzi in crisi al GF VIP 5 si sente solo e pensa di andare via

Sono giorni difficili quelli che sta passando Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello VIP 5 e più volte, nella giornata del 14 ottobre 2020, il concorrente ha minacciato di lasciare il gioco. Domani sera Alfonso Signorini farà a Tommaso lo stesso discorso che ha fatto a Myriam Catania, invitandolo a prendere una decisione e a essere coerente, o per l'influencer questo discorso non verrà fatto? Forse Signorini annuncerà una novità che a Zorzi potrebbe piacere, anche se i motivi della crisi di Tommaso, almeno stando alle sue parole, hanno a che fare con emozioni che prova nel suo intimo, per cui se anche dovessero entrare 10 maschioni, tutti da corteggiare, continuerebbe in ogni caso a sentirsi da solo.

