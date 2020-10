Spazio, la Luna ha protetto la Terra da un sole più attivo con un campo magnetico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sebbene oggi la Luna non abbia un campo magnetico degno di nota, recenti prove provenienti dall’analisi di campioni di roccia prelevati nelle missioni Apollo mostrano che tra 4,2 e 3,4 miliardi di anni fa, quando la Luna era piu’ vicina alla Terra rispetto a come e’ ora, aveva ha un campo magnetico almeno altrettanto forte come quello terrestre attuale. E proprio questo campo magnetico avrebbe protetto la Terra, mantenendo l’atmosfera del nostro pianeta al sicuro, proteggendola da un sole piu’ attivo. A queste conclusioni è arrivato un team condotto da James Green della NASA, Washington DC. I risultati sono stati pubblicati ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sebbene oggi lanon abbia undegno di nota, recenti prove provenienti dall’analisi di campioni di roccia prelevati nelle missioni Apollo mostrano che tra 4,2 e 3,4 miliardi di anni fa, quando laera piu’ vicina allarispetto a come e’ ora, aveva ha unalmeno altrettanto forte come quello terrestre attuale. E proprio questoavrebbela, mantenendo l’atmosfera del nostro pianeta al sicuro, proteggendola da unpiu’. A queste conclusioni è arrivato un team condotto da James Green della NASA, Washington DC. I risultati sono stati pubblicati ...

