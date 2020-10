Sequestri al comune di Cava a seguito della vicenda Sorrentino

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Scattano i primialdide’ Tirreni dopo lo scandalo che ha coinvolto Francesco. A confermarlo in un’intervista rilasciata ad Imma Tropiano di laredazione.eu, è il sindaco Vincenzo Servalli. «Si è verificata questa perquisizione da parteGuardia di Finanza che ha sequestrato gli atti del concorso oggetti di indagine. C’è quindi la sospensione, inevitabile,procedura che era arrivata alla fase preselettiva, le prove non erano ancora state corrette. Noi siamo fortemente fiduciosi nell’azionemagistratura. Vale, per altro verso, una presunzione di innocenza e sono certo che il dottorsaprà spiegare i fatti che gli vengono ...