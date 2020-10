Scoperta una frode ai danni dell’UE | nei guai tre imprenditori salernitani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Treagricoli, due di Sicignano degli Alburni ed uno di Corleto Monforte, al termine di un’indagine per il contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica partita all’inizio del 2020, sono stati denunciati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno per aver indebitamente percepito fondi europei per un importo che supera i 500 mila euro. Nello specifico 190 e 150 mila euro i duedi Sicignano degli Alburni e 190 mila l’altro. Per ottenere gli incentivi, gli indagati, avevano infatti dichiarato alla Regione Campania, ente responsabile della concessione dei benefici, di aver sostenuto le spese per il rifacimento di vecchi casolari di campagna, che avrebbero, a loro detta, adibito ad alloggi e sale ristorative con cui ...