Scomparsa di Jole Santelli: il cordoglio della Lonardo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Oggi è un giorno molto triste, ci lascia una donna che ha dato molto al Paese ed alla sua amata Calabria. Jole era affabile, disponibile, competente, professionale, insomma un politico di peso e di spessore. Ho avuto modo di conoscerla diversi anni fa, nel tempo ho apprezzato le sue qualità ed il suo attaccamento alla politica. L’ho, poi, incontrata in Commissione Antimafia, sempre sorridente, combattiva, attenta, una amica vera. Ci lascia un vuoto incolmabile, ma sono sicura che anche dal cielo guarderà alla sua Calabria, che è stata al centro, da sempre e per sempre, nei suoi pensieri. Buon viaggio, cara Jole, ti porterò sempre nel mio cuore”. Queste le parole della Sen. del Gruppo Misto, Sandra ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Oggi è un giorno molto triste, ci lascia una donna che ha dato molto al Paese ed alla sua amata Calabria.era affabile, disponibile, competente, professionale, insomma un politico di peso e di spessore. Ho avuto modo di conoscerla diversi anni fa, nel tempo ho apprezzato le sue qualità ed il suo attaccamento alla politica. L’ho, poi, incontrata in Commissione Antimafia, sempre sorridente, combattiva, attenta, una amica vera. Ci lascia un vuoto incolmabile, ma sono sicura che anche dal cielo guarderà alla sua Calabria, che è stata al centro, da sempre e per sempre, nei suoi pensieri. Buon viaggio, cara, ti porterò sempre nel mio cuore”. Queste le paroleSen. del Gruppo Misto, Sandra ...

GiuseppeConteIT : Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutt… - LegaSalvini : CIAO JOLE ?? Grande tristezza e sgomento per la prematura e improvvisa scomparsa della governatrice della Calabria… - nzingaretti : La scomparsa di Jole Santelli ci ha colpito e addolorato. Era una donna tenace e appassionata, che ha combattuto a… - Ifiicouldfly_ : RT @GiuseppeConteIT: Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte.… - ezio14199935 : RT @roberto_marcato: CIAO JOLE ?? Grande tristezza e sgomento per la prematura e improvvisa scomparsa della governatrice della Calabria, #… -