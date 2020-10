Roma, forti disagi per il maltempo, boom di interventi della Polizia Locale: strade e sottopassi allagati, alberi cadono sulle auto e in strada (Di giovedì 15 ottobre 2020) disagi a Roma per il maltempo. Da questa mattina all’alba sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalle pattuglie della Polizia Locale, impegnate in una vigilanza rafforzata sul territorio per affrontare l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale. Leggi anche: maltempo a Roma e provincia: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco nella notte (FOTO) Gli agenti stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti, oltreché per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020)per il. Da questa mattina all’alba sono circa un centinaio gligià eseguiti dalle pattuglie, impegnate in una vigilanza rafforzata sul territorio per affrontare l’ondata diche si è abbattuta sulla Capitale. Leggi anche:e provincia: numerosidei Vigili del Fuoco nella notte (FOTO) Gli agenti stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti,o rami caduti, oltreché per rilevare i danni causati dallepiogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti ...

