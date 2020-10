Quarantena alla Cavarzerani. Fino al 20 ottobre non si entra e non si esce (Di giovedì 15 ottobre 2020) Allo scopo di contrastare il diffondersi del Coronavirus e alla luce della comunicazione da parte del Dipartimento di prevenzione dell’esito positivo di 32 tamponi eseguiti in data 7 e 8 ottobre sugli ospiti dell’ex caserma Cavarzerani, il Sindaco Pietro Fontanini ha prorogato al 20 ottobre il divieto di ingresso e uscita dalla struttura. Entro tale data verranno nuovamente effettuati i tamponi. Leggi su udine20 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Allo scopo di contrastare il diffondersi del Coronavirus eluce della comunicazione da parte del Dipartimento di prevenzione dell’esito positivo di 32 tamponi eseguiti in data 7 e 8sugli ospiti dell’ex caserma, il Sindaco Pietro Fontanini ha prorogato al 20il divieto di ingresso e uscita dstruttura. Entro tale data verranno nuovamente effettuati i tamponi.

petergomezblog : Misure anti-#Covid, terminato il vertice tra Speranza e #Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone d… - mirkocalemme : Il TAS di Losanna dà ragione alla #UEFA in una controversia simile a quella nata con #JuveNapoli. Lo… - FidanzaCarlo : Ecco cosa è successo nel centro di accoglienza di #Agrigento. #Clandestini #tunisini si ribellano alla quarantena,… - er_pasca : @albertovella10 @il_Sole_Nero @LGramellini Non c'era alcun divieto a partire o alcun obbligo alla quarantena per la… - B_Capel1 : RT @ARUFofy: @robersperanza Ministro, noi coppie binazionali non possiamo riprenderci se non toglie il divieto alla #listaF abbiamo pazient… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena alla Lazzate, il sindaco Pizzi informa: “Una classe in quarantena alla secondaria Volta”. Sei complessivamente i positivi in paese ilSaronno L’Ospedale di Comunità di Copparo rimarrà “Covid free”

Il 25 maggio scorso la struttura copparese ha cessato di ricevere le persone che, superato il coronavirus, necessitassero di ultimare la fase finale della quarantena in un ambiente protetto che non ...

Coronavirus, 263 contagi in Umbria in 24 ore - Attenzione sulle scuole

La situazione nelle scuole Crescono i positivi e le quarantene nelle scuole. Alla mezzanotte di martedì, ma il dato è ulteriormente mutato nella giornata di ieri, le classi in isolamento in Umbria era ...

Il 25 maggio scorso la struttura copparese ha cessato di ricevere le persone che, superato il coronavirus, necessitassero di ultimare la fase finale della quarantena in un ambiente protetto che non ...La situazione nelle scuole Crescono i positivi e le quarantene nelle scuole. Alla mezzanotte di martedì, ma il dato è ulteriormente mutato nella giornata di ieri, le classi in isolamento in Umbria era ...