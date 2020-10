Premier Conte | “Se lasciamo correre il contagio | andremo in difficoltà”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Se il numero dei contagiati e delle persone in difficoltà, in particolar modo quelle in terapia intensiva, continuerà a crescere,di nuovo in difficoltà“. Queste le parole delGiuseppea margine di un incontro a Capri. “È chiaro che non possiamo creare terapie intensive per una pandemia che dovesse esplodere, se non rispettiamo le regole. Seil, non ci saranno numeri che potranno essere sufficienti per le terapie intensive” ha aggiunto in conclusione il Presidente del Consiglio dei Ministri.