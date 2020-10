Pescatori sequestrati in Libia, Di Maio: “Serve basso profilo, priorità riportarli a casa. Escludo nessi con la mia visita nel Paese nordafricano” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Riportare a casa i 18 marittimi di Mazara del Vallo sequestrati in Libia è una priorità assoluta per tutto il governo, nelle sue varie articolazioni e sotto il coordinamento di Palazzo Chigi”. A dirlo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso del Question time al Senato, in merito al sequestro dei membri degli equipaggi dei pescherecci Medinea e Antartide, fermati e poi successivamente imprigionati, nella sera tra il 1 ed il 2 settembre, dalle autorità marittime libiche facenti capo al generale Khalifa Haftar, durante una battuta di pesca a nord di Bengasi, in acque rivendicate dalla Libia come di propria competenza. Il titolare della Farnesina ha chiesto massimo riserbo per evitare di vanificare gli sforzi fatti dall’intelligence e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Riportare ai 18 marittimi di Mazara del Valloinè una priorità assoluta per tutto il governo, nelle sue varie articolazioni e sotto il coordinamento di Palazzo Chigi”. A dirlo il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel corso del Question time al Senato, in merito al sequestro dei membri degli equipaggi dei pescherecci Medinea e Antartide, fermati e poi successivamente imprigionati, nella sera tra il 1 ed il 2 settembre, dalle autorità marittime libiche facenti capo al generale Khalifa Haftar, durante una battuta di pesca a nord di Bengasi, in acque rivendicate dallacome di propria competenza. Il titolare della Farnesina ha chiesto massimo riserbo per evitare di vanificare gli sforzi fatti dall’intelligence e ...

matteosalvinimi : Vedete questa? È la tenda in cui sono accampati davanti a Montecitorio mamme, mogli e figli dei pescatori sequestra… - CalabriaTw : Dal 1°settembre la #Libia tiene ingiustamente sequestrati 18 pescatori siciliani. A breve subiranno un processo arb… - davidefaraone : Da 45 giorni 18 marinai siciliani sono in carcere in Libia. Oggi in Senato ho chiesto a Di Maio di sapere come si s… - fineditutto : @luigidimaio @ItalyMFA E i nostri pescatori sequestrati in Libia? - clikservernet : Pescatori sequestrati in Libia, Di Maio: “Serve basso profilo, priorità riportarli a casa. Escludo nessi con la mia… -