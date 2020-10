“Perché sono sparite”. Coronavirus, via da Uomini e Donne le mascherine. Ora viene fuori la verità (Di giovedì 15 ottobre 2020) A ‘Uomini e Donne’ era consuetudine usare le mascherine trasparenti per proteggersi dalla diffusione del Coronavirus. Adesso però il pubblico da casa si è accorto che non sono più utilizzate dai protagonisti del dating show di Canale 5 e in molti si sono chiesti quali fossero i motivi di questo cambiamento. Una spiegazione è arrivata in queste ore e fa riferimento ad alcune affermazioni del Cts, ovvero il Comitato Tecnico Scientifico che supporta il governo da inizio pandemia. Il comitato di esperti ha infatti dato parere negativo a questi dispositivi di protezione individuale trasparenti. Anzi, c’è stata una vera e propria condanna perché non servirebbero affatto a garantire sicurezza. Hanno quindi invitato tutti i programmi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) A ‘’ era consuetudine usare letrasparenti per proteggersi dalla diffusione del. Adesso però il pubblico da casa si è accorto che nonpiù utilizzate dai protagonisti del dating show di Canale 5 e in molti sichiesti quali fossero i motivi di questo cambiamento. Una spiegazione è arrivata in queste ore e fa riferimento ad alcune affermazioni del Cts, ovvero il Comitato Tecnico Scientifico che supporta il governo da inizio pandemia. Il comitato di esperti ha infatti dato parere negativo a questi dispositivi di protezione individuale trasparenti. Anzi, c’è stata una vera e propria condanna perché non servirebbero affatto a garantire sicurezza. Hanno quindi invitato tutti i programmi, ...

piersileri : Allenarsi a convivere con il virus. Non è una boutade: significa seguire le regole con responsabilità, significa, p… - DantiNicola : Ascoltateli bene questi applausi quando Paragone inneggia all'uscita dall'Euro e dall'Europa perché sono gli applau… - sechesi : In sintesi, Napoli sanzionato con 3-0 a tavolino e -1 perché: ?? Non sono state riscontrate “cause di forza maggio… - egopor : RT @piersileri: Allenarsi a convivere con il virus. Non è una boutade: significa seguire le regole con responsabilità, significa, per gli a… - Polemizzosutut1 : @VeronicaBorlot1 E perché la Ruta allora dovrebbe lavare i piatti di tutti?che ragionamenti sono ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Perché sono Bruno Editore: fatturato a +202% e oltre 130.000 ebook in 9 mesi La casa editrice guidata da Giacomo Bruno e Viviana Grunert triplica i ricavi Fortune Italia