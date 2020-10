"Non ferma il virus". L'immunità di gregge? Bocciata dagli esperti (Di giovedì 15 ottobre 2020) "L'immunità di gregge per la pandemia Sars-Cov-2 è un errore pericoloso, non ci sono prove scientifiche". A dirlo sono ottanta ricercatori da tutto il mondo in una lettera pubblicata ieri sulla prestigiosa rivista medica Lancet. Sono epidemiologi, virologi, esperti di malattie infettive e sanità pubblica: tutti sono coalizzati per comunicare la gravità della nuova ondata, soprattutto all'indomani della dichiarazione della Casa Bianca di non voler limitare la pandemia con delle restrizioni optando per l''immunità di gregge'. Questa, "suggerisce di consentire un ampio focolaio incontrollato nella popolazione a basso rischio proteggendo i più vulnerabili. I sostenitori - si legge sul portale del Lancet - suggeriscono che questo alla fine proteggerà i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) "L'; diper la pandemia Sars-Cov-2 è un errore pericoloso, non ci sono prove scientifiche". A dirlo sono ottanta ricercatori da tutto il mondo in una lettera pubblicata ieri sulla prestigiosa rivista medica Lancet. Sono epidemiologi, virologi,di malattie infettive e sanità pubblica: tutti sono coalizzati per comunicare la gravità della nuova ondata, soprattutto all'indomani della dichiarazione della Casa Bianca di non voler limitare la pandemia con delle restrizioni optando per l''; di'. Questa, "suggerisce di consentire un ampio focolaio incontrollato nella popolazione a basso rischio proteggendo i più vulnerabili. I sostenitori - si legge sul portale del Lancet - suggeriscono che questo alla fine proteggerà i ...

