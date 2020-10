MotoGP in tv, GP Aragon 2020: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming (Di giovedì 15 ottobre 2020) Neanche il tempo di respirare ed è subito il momento di rimettersi in sella. Il Motomondiale 2020, dopo la pioggia e il freddo di Le Mans (Francia), guarda alla Spagna e per la precisione ad Aragon (16-18 ottobre), dove il meteo dovrebbe essere meno capriccioso. Le previsioni non preannunciano pioggia e le temperature, da questo punto di vista, dovrebbero essere più accettabili. In MotoGP la situazione è particolarmente equilibrata. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria. Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Neanche il tempo di respirare ed è subito il momento di rimettersi in sella. Il Motomondiale, dopo la pioggia e il freddo di Le Mans (Francia), guarda alla Spagna e per la precisione ad(16-18 ottobre), dove il meteo dovrebbe essere meno capriccioso. Le previsioni non preannunciano pioggia e le temperature, da questo punto di vista, dovrebbero essere più accettabili. Inla situazione è particolarmente equilibrata. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria. Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, ...

