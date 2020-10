MotoGP, GP Aragon 2020: le previsioni meteo del fine settimana. Temperature più accettabili in Spagna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si procede spediti nella classe MotoGP. Dopo il freddo e la pioggia di Le Mans (Francia), il Circus delle due ruote guarda ad Aragon (Spagna), per un pokerissimo di gare in territorio iberico che farà calare il sipario sull’annata della massima cilindrata. Il Motorland Aragon di Alcaniz sarà teatro di due appuntamenti consecutivi, prima di andare a Valencia per altre due tappe e, successivamente, dirigersi verso il Portogallo per l’ultimo atto. Un campionato che, orfano del grande dominatore Marc Marquez, vede una situazione equilibrata e incerta. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si procede spediti nella classe. Dopo il freddo e la pioggia di Le Mans (Francia), il Circus delle due ruote guarda ad), per un pokerissimo di gare in territorio iberico che farà calare il sipario sull’annata della massima cilindrata. Il Motorlanddi Alcaniz sarà teatro di due appuntamenti consecutivi, prima di andare a Valencia per altre due tappe e, successivamente, dirigersi verso il Portogallo per l’ultimo atto. Un campionato che, orfano del grande dominatore Marc Marquez, vede una situazione equilibrata e incerta. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in ...

SkySportMotoGP : MotoGP, Rossi: 'Aragon pista mai facile per me, sarà una bella sfida essere veloce' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, Dovizioso: 'Il doppio round di Aragon decisivo per il Mondiale' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AragonGP - OA_Sport : MotoGP, GP Aragon 2020: le previsioni meteo del fine settimana. Temperature più accettabili in Spagna - Pall_Gonfiato : #MotoGP - Ecco come seguire la #MotoGP nel weekend - Pall_Gonfiato : #MotoGP - Domenica appuntamento con il Gran Premio di #Aragon #AragonGP -