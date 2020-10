Leone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo la scrittrice Marilyn Sewell, “il corpo ha il suo modo di conoscere che ha poco a che fare con la logica e molto con la verità”. Ti consiglio di riflettere su questa idea. Fanne la tua nota dominante. Il tuo organismo ha sempre... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo la scrittrice Marilyn Sewell, “il corpo ha il suo modo di conoscere che ha poco a che fare con la logica e molto con la verità”. Ti consiglio di riflettere su questa idea. Fanne la tua nota dominante. Il tuo organismo ha sempre... Leggi

DiMarzio : Mi dispiace tantissimo: era un guerriero in campo e ha lottato come un leone anche per la vita. Ciao amico mio, Fabrizio #Ferrigno ?????? - chetempochefa : “È papà!” La reazione di Leone che guarda suo papà @Fedez a #CTCF da @fabfazio ?? - ilriformista : #Davigo senza pudore: “Prima era contro le proroghe ora è incollato alla poltrona”. Parla Antonio Leone - giannipo : @cadutadalcuore L’ho girato in tutti i sensi ma... niente leone ?? - LiberoSpesso : RT @AlessiEster: Sborrami dovunque vuoiiiii sei il mio LeOnE !!! Retwittamii sempre mio amourrrrr ???????? -