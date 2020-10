Lancet: 'Il vaccino cinese BBIBP-CorV è sicuro e induce una risposta immunitaria' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Buoni segnali: è risultato sicuro e in grado di indurre una risposta immunitaria in volontari sani il candidato vaccino anti Sars-CoV-2 cinese 'BBIBP-CorV', basato sul virus inattivato. E' quanto ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Buoni segnali:; risultatoe in grado di indurre unain volontari sani il candidatoanti Sars-CoV-2', basato sul virus inattivato. E' quanto ...

enricovik : RT @kattolikamente: Il vaccino russo anti #Covid è ok. Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet. Nessun evento avverso grave.… - ERivetta : RT @mrcllznn: The Lancet Infectious Diseases: i risultati preliminari hanno rilevato che il candidato vaccino basato sul virus SARS-CoV-2 i… - smilypapiking : RT @mrcllznn: The Lancet Infectious Diseases: i risultati preliminari hanno rilevato che il candidato vaccino basato sul virus SARS-CoV-2 i… - mrcllznn : The Lancet Infectious Diseases: i risultati preliminari hanno rilevato che il candidato vaccino basato sul virus SA… - insomniac39012 : RT @kattolikamente: Il vaccino russo anti #Covid è ok. Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet. Nessun evento avverso grave.… -