La centrale a gasolio va in pensione. Terna porta l'elettricità a Capri. Con la nuova linea sottomarina previste 130mila tonnellate di CO2 in meno ogni anno (Di giovedì 15 ottobre 2020) Inaugurata ieri, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e delle autorità locali, la nuova linea elettrica di Terna che collega Capri alla terraferma. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha investito complessivamente 150 milioni di euro per realizzare un'opera all'avanguardia tecnologica, che consente di fornire all'Isola Azzurra energia da fonti rinnovabili e di azzerare le emissioni inquinanti grazie alla dismissione dell'attuale centrale a gasolio presente sull'isola, incrementando al tempo stesso la sicurezza dell'isola. L'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, ha spiegato che si tratta di un'opera di ...

