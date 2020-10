Insieme RiparTiAmo! La Juve Stabia lancia la ‘Carta Fedeltà’ (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Insieme RiparTiAmo! La S.S. Juve Stabia comunica ai tifosi il lancio dell’innovativa ‘Carta Fedeltà’. Una card a misura di tifoso, una card ricca di sconti e di vantaggi. L’acquisto della Carta Fedeltà consente, oltre ad ottenere regali e sconti, anche la possibilità di tornare a vedere dal vivo i propri beniamini, la propria squadra del cuore. La Carta Fedeltà, Insieme RiparTiAmo, consente di ottenere: – il 50% di sconto sull’acquisto dei biglietti della stagione in corso in prelazione nei primi tre giorni di prevendita con diritto di scelta del posto a sedere; – un gadget in regalo da ritirare presso lo store, di prossima apertura, Juve ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) –La S.S.comunica ai tifosi il lancio dell’innovativa ‘Carta Fedeltà’. Una card a misura di tifoso, una card ricca di sconti e di vantaggi. L’acquisto della Carta Fedeltà consente, oltre ad ottenere regali e sconti, anche la possibilità di tornare a vedere dal vivo i propri beniamini, la propria squadra del cuore. La Carta Fedeltà,RiparTiAmo, consente di ottenere: – il 50% di sconto sull’acquisto dei biglietti della stagione in corso in prelazione nei primi tre giorni di prevendita con diritto di scelta del posto a sedere; – un gadget in regalo da ritirare presso lo store, di prossima apertura,...

ssjuvestabiaspa : Insieme RiparTiAmo! La ‘Carta Fedeltà’ della S.S. Juve Stabia #forzajuvestabia #followthewasps - GSqueri : RT @Blumatica: Dal #BlogBlumatica Blumatica ti aspetta al #SAIE 2020 per scoprire tante novità software: corrispettivi per i #bonusfiscali,… - BolognaFiere : RT @Blumatica: Dal #BlogBlumatica Blumatica ti aspetta al #SAIE 2020 per scoprire tante novità software: corrispettivi per i #bonusfiscali,… - zazoomblog : Intervista a al presidente Fontana «Insieme ce la faremo. E ora ripartiamo» - #Intervista #presidente #Fontana - zazoomblog : Intervista a al presidente Fontana «Insieme ce la faremo. E ora ripartiamo» - #Intervista #presidente #Fontana -

Ultime Notizie dalla rete : Insieme RiparTiAmo L’appello di oltre 30 società locali: "Ascoltateci e ripartiamo insieme" LA NAZIONE Classica. Antonio Pappano: «Te Deum, un grido di speranza»

Per dire che è una vittoria ripartire con la musica ... Intanto, maestro Pappano, celebrate questa bellezza, insieme alla ripartenza della musica dal vivo seppure tra molte incertezze e incognite, con ...

Serve un miliardo per i livelli essenziali di assistenza sociale

«Perché il Paese, Gentile Ministra, non riparte se non facendoci carico, tutti insieme, delle fragilità. Bisogna essere consapevoli che tutte le risorse che si investiranno e si stanno investendo non ...

Per dire che è una vittoria ripartire con la musica ... Intanto, maestro Pappano, celebrate questa bellezza, insieme alla ripartenza della musica dal vivo seppure tra molte incertezze e incognite, con ...«Perché il Paese, Gentile Ministra, non riparte se non facendoci carico, tutti insieme, delle fragilità. Bisogna essere consapevoli che tutte le risorse che si investiranno e si stanno investendo non ...