Giro d'Italia 2020, Vincenzo Nibali certosino nel ristorarsi e cambiare la mantellina. Dettagli fondamentali con freddo e pioggia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vincenzo Nibali non ha lasciato nulla al caso durante la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2020. Lo Squalo si è ricordato dell'errore commesso domenica scorsa, quando aveva sbagliato a togliere la mantellina in occasione dell'arrivo in salita di Roccaraso, e oggi ha corso in maniera decisamente accorta, studiando ogni singolo Dettaglio. Il siciliano è stato molto meticoloso nell'utilizzo della protezione contro la pioggia, in una giornata caratterizzata da quasi 4000 metri di dlslivello e pedalata sotto l'acqua: ha cambiato la matellina in diverse occasioni, si è gestito brillantemente su un asfalto bagnato ed è stato molto attento a non prendere troppo freddo. I 204 km con partenza e arrivo a ...

