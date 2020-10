Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: Pozzovivo, Nibali e Masnada stabili in top 10 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Cesenatico-Cesenatico non ha sconvolto le posizioni d’alta classifica al Giro d’Italia 2020. Il gruppo ha lasciato spazio ad una fuga da lontano, con Jhonatan Narvaez della Ineos-Grenadiers a braccia alzate da solo all’arrivo. Tra gli uomini di classifica i distacchi sono invariati, con Joao Almeida ancora in vetta e Domenico Pozzovivo, Vincenzo Nibali e Fausto Masnada ancora fra i migliori 10. Lo scalatore della NTT Pro Cycling è ancora a 57 secondi dalla vetta, Nibali a 1’01” e Masnada a 1’37”. 4 4 – Pozzovivo Domenico NTT Pro Cycling 0:57 5 5 – Nibali Vincenzo Trek – Segafredo 1:01 9 9 – Masnada Fausto ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Cesenatico-Cesenatico non ha sconvolto le posizioni d’altaald’Italia. Il gruppo ha lasciato spazio ad una fuga da lontano, con Jhonatan Narvaez della Ineos-Grenadiers a braccia alzate da solo all’arrivo. Tra gli uomini dii distacchi sono invariati, con Joao Almeida ancora in vetta e Domenico, Vincenzoe Faustoancora fra i migliori 10. Lo scalatore della NTT Pro Cycling è ancora a 57 secondi dalla vetta,a 1’01” ea 1’37”. 4 4 –Domenico NTT Pro Cycling 0:57 5 5 –Vincenzo Trek – Segafredo 1:01 9 9 –Fausto ...

